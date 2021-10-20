Роскачество озвучило признаки фейковых отзывов о товарах и услугах

Аналитик-исследователь по тестированию цифровых продуктов Роскачества Георгий Тарачев рассказал, что далеко не всем отзывам в интернете можно доверять. По его словам, сейчас могут быть актуальны только те комментарии, которые были опубликованы не более двух месяцев назад, особенно если речь идет об отелях и ресторанах. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, особенно в случае с отелями и ресторанами, мы рекомендуем обращать внимание исключительно на свежие отзывы, не старше двух месяцев. Кроме того, если у вас есть сомнения относительно режима работы и действующих в заведении ограничений, особенно при поездке в незнакомый регион, то мы советуем уточнять эту информацию по телефону или в другой доступной форме. Сейчас отзывы в интернете теряют свою значимость с каждым днем», — сообщил Тарачев.

Он также обратил внимание на фейковые комментарии. Их обычно заказывают те, кто желает очернить своего конкурента. Пишут такие отзывы преимущественно начинающие копирайтеры. Например, если вы видите, что много отзывов написано за один день, а перед этим был перерыв, то, вероятнее всего, это заказанный пакет.

Кроме того, фейковые отзывы зачастую имеют одинаковый размер и стилистику. Реальные же отзывы различаются и по размеру, и по содержанию, а также имеют больше деталей.