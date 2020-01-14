    14 января 2020, 11:09

    Роскачество оценило «Брауншвейгскую» колбасу

    Ольга Ситникова

    Специалисты Роскачества проверили сырокопченую колбасу «Брауншвейгская». Исследуемый продукт изготовили в различных регионах России. О результатах проверки сообщило РИА ФАН.

    Эксперты определили 76 критериев безопасности и качества. Например, содержание мышьяка, кадмия, ртути, массовую долю нитрита натрия и калия, антибиотики. По этим показателям сотрудники Роскачества проверили колбасу российских торговых марок.

    Результаты исследования показали, что нитраты натрия и калия содержатся в колбасе пяти торговых марок, в двух случаях эти показатели превышены. Тем не менее, большинство этой продукции в России безопасно для покупателей.

    Колбаса на прилавках не содержит кишечную палочку, пестициды, тяжелые металлы, ГМО.