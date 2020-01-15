Роскачество определило критерии при выборе тушенки

По информации РИА ФАН, первым делом важно осмотреть упаковку и тщательно изучить этикетку. Если на банке обнаружатся подтеки, ржавчина по шву, ржавый налет или выпуклость на донышке, то товар лучше оставить в магазине. На этикетке необходимо прочитать наименование, состав консервов и информацию об изготовителе. Также на ней должен быть товарный знак, масса нетто, сведения об энергетической ценности, дата изготовления, срок годности и условия хранения.

По словам экспертов, важны и обозначение стандарта изготовления (ГОСТ, ТУ), информация о подтверждении соответствия, рекомендации к употреблению.

Качественное мясо, из которого состоят консервы, — сочное и не слишком жирное, без соединительной ткани, сосудов и лимфоузлов. Тушенка высшего сорта содержит около 58% мяса, первого сорта — около 56%.

Бульон из банки в нагретом виде имеет оттенок от желтого до светло-коричневого. В нем могут находиться хлопья, то есть естественный белковый осадок. Однако наличие других примесей и посторонних запахов — плохой знак.