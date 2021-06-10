Роскачество обнаружило в шоколадных пломбирах дрожжи и плесень

Эксперты Роскачества проверили российские марки шоколадного пломбира и нашли в нескольких образцах мороженого плесень, дрожжи и растительные жиры. Отчет опубликовали на сайте организации.

В ходе исследования специалисты проверяли пломбиры 19 российских марок и одной белорусской. Оказалось, что продукция трех из них обладает признаками фальсификации.

Это значит, что при изготовлении мороженого производитель использовал ингредиенты с растительными жирами. Такие нарушения были выявлены у «Вологодского пломбира», «Золотого резерва» и Spar.

В четырех пломбирах обнаружили незначительное количество дрожжей, а еще в двух была выявлена плесень.

У экспертов также возникли замечания к стаканчикам мороженого. У некоторых структура оказалась слегка увлажненной или ломкой. Были претензии к консистенции и внешнему виду мороженого.

Несмотря на замечания, специалисты подчеркнули, что проверенное мороженое было вкусным. Самую высокую оценку получили пломбиры «Глобус», «Коровка из Кореновки» и «Чистая линия». А мороженое марки «Лента», по мнению экспертов, даже может претендовать на право маркировки российским Знаком качества.

«Все производители не используют подсластители. Не было выявлено следов антибиотиков, радионуклидов и бактерий группы кишечной палочки», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, все мороженое оказалось хорошо взбитым. А чем лучше взбито мороженое, тем быстрее оно тает во рту.

«Большинство производителей используют качественное молочное сырье и не заменяют молочный жир растительным», — заключили авторы исследования.