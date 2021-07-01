Роскачество обнаружило в продаже поддельный квас

Среди кваса, который продается в России, обнаружили фальсификат, который изготавливается по ГОСТ для других напитков. Об этом по результатам исследования продукции сообщили в Роскачестве.

Квас — напиток брожения. В отличие от обычной газировки, он должен содержать органические кислоты и летучие компоненты. При выборе кваса в магазине нужно прочитать полное название продукта на этикетке. Если там написано «Напиток безалкогольный газированный» или что-то похожее, значит, это не квас. Настоящий квас изготавливается по ГОСТ 31494-2012.

По мнению экспертов Роскачества, напиток «Русский особый» — ненастоящий квас. Он изготовлен по ГОСТ для безалкогольных напитков, а не для квасов. Поэтому название «квас» на этикетке может ввести в заблуждение. В квасе «Каждый день» состав летучих компонентов тоже оказался нехарактерным — возможно, процесс брожения был нарушен.

Лабораторные испытания прошла продукция семи брендов. Из них пять признаны высококачественными. На присвоение «Знака качества» может претендовать квас торговых марок «Желтая бочка», «Букет Чувашии», «Очаковский» и «Силич». Лучшую оценку получил квас «Вятский».