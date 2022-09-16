Роскачество обнаружило кишечную палочку в пяти марках сметаны | 360°

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Роскачество обнаружило кишечную палочку в пяти марках сметаны

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Роскачество проверило 40 марок сметаны. В пяти из них обнаружили кишечную палочку, сообщило издание «Петербург2» со ссылкой на сайт ведомства.

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По данным телеканала Piter.TV, бактерии оказались в продукции «Молочный домик», «Калужская зорька», «Просто Азбука», «Козельская», «Киржачский молочный завод». Эксперты покупали сметану в магазина «Ашан», «Глобус» и других. Антибиотиков, бактерий золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов ни у одной из марок обнаружено не было.

Еда

Роскачество

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