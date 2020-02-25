Роскачество назвало убивающие автомобиль незамерзайки

В лаборатории к экспертам отправили 31 образец «незамерзайки». Все жидкости были закуплены в крупных сетевых магазинах и на интернет-площадках. Те, что продают «у бордюра» вдоль трасс, во внимание не брали.

Для экспертиз взяли образцы «незамерзайки», которая рассчитана на температуры до -20 градусов. Это самый популярный вид стекломоя у автомобилистов. Цена «незамерзайки» варьировалась от 33,3 до 145,5 рубля за литр. Анализировали «незамерзайки» по 26 показателям. Среди них — качество ингредиентов, состав, внешние характеристики, раздражающее действие на кожные покровы и конъюнктиву глаза, герметичность упаковки.

Проведя исследования по множеству параметров, эксперты нашли только две российские марки, чью «незамерзайку» можно рекомендовать к использованию. Это FIN Tippa и «Лукойл». Остальные марки проверку не прошли.

Например, большинство жидкостей не переходит из жидкого состояния в твердое при заявленной температуре. Для стеклоомывающей жидкости это один из самых важных показателей. Именно он определяет, может ли жидкость испортить автомобиль. Кроме того, почти все стекломои изменяют цвет лакокрасочного покрытия и портят его, а также изменяют свойства резины, из которой сделаны шланги.

Кстати, ядовитый метиловый спирт, которым уже сколько лет пугают автолюбителей, ни в одной «незамерзайке» не обнаружили. Риски для здоровья при использовании незамерзающей жидкости нашли лишь в одном товаре — марки «Чисто плюс».