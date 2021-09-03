Роскачество назвало самые некачественные товары в России

В Роскачестве рассказали о самых некачественных социально значимых товарах в России. В список попали пельмени, мед и школьная форма.

В интервью «Известиям» глава Роскачества Максим Протасов рассказал о производителях, которые чаще других нарушают правила.

При производстве пельменей, по словам Протасова, производители чаще других нарушают правила. Также качество страдает и у российского меда. В нем слишком высокий уровень антибиотиков. Это происходит из-за неправильного лечения пчел.

Сейчас Роскачество проводит масштабное федеральное исследование сыров, потому что 28% обращений россиян в организацию касается этого продукта, добавил Протасов.

Нарушения происходят и в легкой промышленности. Около 87-88% школьной формы не соответствует маркировке. Ее изготавливают либо из не дышащих тканей, либо их влагонепроницаемых. Производители чаще производят форму из синтетических тканей. В настоящий момент данный показатель снизился в три-четыре раза, добавил глава Роскачества.