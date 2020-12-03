Роскачество назвало проблемы консервов из печени трески на прилавках
Проверку 20 торговых марок печени трески провели специалисты Роскачества. Результаты исследования опубликованы на сайте организации. Из всех образцов 17 были отечественного производства.
У одного производителя эксперты обнаружили видовую подмену: в консервах не нашли ДНК атлантической или тихоокеанской трески. В маркировке была указана недостоверная информация, что вводит потребителя в заблуждение. За фальсификацию рейтинг товара обнулили.
По массовой доли поваренной соли два образца сочли не соответствующими ГОСТу. Ее было меньше нормы на 1,2-2,5%. Специалисты подчеркнули, что сказаться это может не только на вкусе, но и на безопасности консервов, поскольку соль является натуральным консервантом.
Недостаточно соли было и в печени трески пяти торговых марок, продукция которых изготовлена по собственным техническим условиям или без указания нормативного документа.
Органолептические показатели не соответствовали норме у двух производителей. У печени был нехарактерный цвет, как и у жира. Обнаруженные еще у двух марок несоответствия формально нарушениями не являются, поскольку продукцию выпускают по собственным нормативным документам. В маркировке тоже нашли несоответствия.
В Роскачестве заметили, что продукция всех торговых марок безопасна. Превышения по содержанию токсичных элементов в ней не нашли, расхождений с требованиями техрегламента по микробиологическими показателями — тоже. Не оказалось в продуктах паразитов и следов антибиотиков.