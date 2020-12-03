Роскачество назвало проблемы консервов из печени трески на прилавках

Печень трески, которую можно купить в российских магазинах, признали безопасной. Однако не во всех консервах достаточно соли, вкус у некоторых тоже страдает.

Проверку 20 торговых марок печени трески провели специалисты Роскачества. Результаты исследования опубликованы на сайте организации. Из всех образцов 17 были отечественного производства.

У одного производителя эксперты обнаружили видовую подмену: в консервах не нашли ДНК атлантической или тихоокеанской трески. В маркировке была указана недостоверная информация, что вводит потребителя в заблуждение. За фальсификацию рейтинг товара обнулили.

По массовой доли поваренной соли два образца сочли не соответствующими ГОСТу. Ее было меньше нормы на 1,2-2,5%. Специалисты подчеркнули, что сказаться это может не только на вкусе, но и на безопасности консервов, поскольку соль является натуральным консервантом.

Недостаточно соли было и в печени трески пяти торговых марок, продукция которых изготовлена по собственным техническим условиям или без указания нормативного документа.

Органолептические показатели не соответствовали норме у двух производителей. У печени был нехарактерный цвет, как и у жира. Обнаруженные еще у двух марок несоответствия формально нарушениями не являются, поскольку продукцию выпускают по собственным нормативным документам. В маркировке тоже нашли несоответствия.

В Роскачестве заметили, что продукция всех торговых марок безопасна. Превышения по содержанию токсичных элементов в ней не нашли, расхождений с требованиями техрегламента по микробиологическими показателями — тоже. Не оказалось в продуктах паразитов и следов антибиотиков.