Роскачество назвало отличие тушенки от тушеной говядины

Есть ли разница между тушенкой и тушеной говядиной? Оказывается, да. Причем огромная. Производители идут на уловки, чтобы продать свой товар и маскируют его под другой.

Специалисты Роскачества напомнили, чем похожие на первый взгляд продукты отличаются друг от друга. Описание наиболее часто встречающихся приемов производителей опубликовано на сайте организации.

Тушеная говядина — это исключительно мясные консервы. А в составе тушенки преобладают соевый белок и вода, а не мясо. Если в названии консервов упомянуто слово «тушенка», то изготовлены они не по ГОСТу, а по ТУ или собственному стандарту.

Эксперты обратили внимание, что в быту люди упростили словосочетание «тушеное мясо» до «тушенки». Производитель подобным представлением потребителей о продукте пользуется, поэтому и выпускает подобный товар.

«Непосвященных потребителей, привыкших к употребляемому в обиходе слову „тушенка“ для обозначения „ГОСТовских“ консервов, это вводит в заблуждение», — пояснили специалисты.

В составе тушеной говядины, которая изготовлена по ГОСТу, массовая доля мяса и жира должна составлять минимум 58%. Допускается наличие свежего или сушеного репчатого лука, черного перца, лаврового листа и соли. Никаких других ингредиентов в этих консервах, если они изготовлены по ГОСТу, быть не должно.

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