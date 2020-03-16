Роскачество назвало отличие тушенки от тушеной говядины
Специалисты Роскачества напомнили, чем похожие на первый взгляд продукты отличаются друг от друга. Описание наиболее часто встречающихся приемов производителей опубликовано на сайте организации.
Тушеная говядина — это исключительно мясные консервы. А в составе тушенки преобладают соевый белок и вода, а не мясо. Если в названии консервов упомянуто слово «тушенка», то изготовлены они не по ГОСТу, а по ТУ или собственному стандарту.
Эксперты обратили внимание, что в быту люди упростили словосочетание «тушеное мясо» до «тушенки». Производитель подобным представлением потребителей о продукте пользуется, поэтому и выпускает подобный товар.
«Непосвященных потребителей, привыкших к употребляемому в обиходе слову „тушенка“ для обозначения „ГОСТовских“ консервов, это вводит в заблуждение», — пояснили специалисты.
В составе тушеной говядины, которая изготовлена по ГОСТу, массовая доля мяса и жира должна составлять минимум 58%. Допускается наличие свежего или сушеного репчатого лука, черного перца, лаврового листа и соли. Никаких других ингредиентов в этих консервах, если они изготовлены по ГОСТу, быть не должно.
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