Роскачество назвало мошеннические способы при продаже домашних животных

В Роскачестве перечислили наиболее популярные схемы мошенников при продаже домашних питомцев. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Одна из уловок аферистов заключается в просьбе перечислить деньги на транспортировку животного. После получения денег они исчезают, меняя номер телефона. Другой вариант — продажа несуществующих кошек или собак.

«„Продавец“ выставляет фото красивых породистых родителей и объявляет о начале бронирования щенков или котят. Аферист красочно описывает благородную родословную обоих родителей, охотно отвечает на сообщения и звонки, вызывая доверие покупателей. <…> При этом фотографии животных из объявления оказываются украденными с сайтов настоящих питомников», — предупредили в ведомстве.