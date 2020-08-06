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    06 августа 2020, 09:51

    Роскачество назвало марки лучших молочных сосисок

    Дарья Бунякова

    Специалисты Роскачества проверили молочные сосиски семи торговых марок. По результатам исследований лучшими назвали два российских бренда.
    Роскачество назвало марки лучших молочных сосисок

    Для проведения тестов Роскачество взяло молочные сосиски марок: «Ближние Горки», «Велком», «Дымов», «Клинский», «Мясницкий ряд», «Папа может» и «Рублевский». Каждому продукту эксперты давали от нуля до пяти баллов. Сосиски проверяли на безопасность и содержание в составе вредных веществ.

    «Сосиски „Дымов“, обладающие Знаком качества, подтвердили свое право на него и получили пять баллов, став „отличниками“ (ранее рейтинг товара составлял 4,5 балла). Помимо этого, топ сосисок „Молочные“ пополнился сосисками „Клинский“, получившими при повторном исследовании тоже пять баллов», — сообщили в Роскачестве.

    Продукт бренда «Папа может» получил 4,9 балла из-за недостаточной проваренности. Кроме того, по ГОСТу молочные сосиски могут делать только из свинины и говядины, а этот производитель добавляет курицу.

    По три балла смогли получить «Ближние горки» и «Велком». В первом случае специалисты нашли следы антибиотиков, но в пределах нормы, а образец «Велком» оказался подпорченным. Эксперты отдали по ноль баллов сосискам «Мясницкий ряд» и «Рублевский».

    «В составе продукта „Мясницкий ряд“ не был указан обнаруженный соевый изолят, в составе „Рублевский“ — каррагинан», — отмечается в исследовании.

    По результатам тестов Роскачество сделало вывод, что у мясных полуфабрикатов нестабильное качество. Худшие образцы остались с прежними баллами, при этом топ лучших пополнился новым производителем.

    Новости SMI.FM