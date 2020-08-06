Роскачество назвало марки лучших молочных сосисок

Специалисты Роскачества проверили молочные сосиски семи торговых марок. По результатам исследований лучшими назвали два российских бренда.

Для проведения тестов Роскачество взяло молочные сосиски марок: «Ближние Горки», «Велком», «Дымов», «Клинский», «Мясницкий ряд», «Папа может» и «Рублевский». Каждому продукту эксперты давали от нуля до пяти баллов. Сосиски проверяли на безопасность и содержание в составе вредных веществ.

«Сосиски „Дымов“, обладающие Знаком качества, подтвердили свое право на него и получили пять баллов, став „отличниками“ (ранее рейтинг товара составлял 4,5 балла). Помимо этого, топ сосисок „Молочные“ пополнился сосисками „Клинский“, получившими при повторном исследовании тоже пять баллов», — сообщили в Роскачестве.

Продукт бренда «Папа может» получил 4,9 балла из-за недостаточной проваренности. Кроме того, по ГОСТу молочные сосиски могут делать только из свинины и говядины, а этот производитель добавляет курицу.

По три балла смогли получить «Ближние горки» и «Велком». В первом случае специалисты нашли следы антибиотиков, но в пределах нормы, а образец «Велком» оказался подпорченным. Эксперты отдали по ноль баллов сосискам «Мясницкий ряд» и «Рублевский».

«В составе продукта „Мясницкий ряд“ не был указан обнаруженный соевый изолят, в составе „Рублевский“ — каррагинан», — отмечается в исследовании.

По результатам тестов Роскачество сделало вывод, что у мясных полуфабрикатов нестабильное качество. Худшие образцы остались с прежними баллами, при этом топ лучших пополнился новым производителем.