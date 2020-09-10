Роскачество назвало лучшие приложения для родительского контроля

В последнее время большой популярностью пользуются приложения, с помощью которых родители могут следить за детьми в интернете. Роскачество выяснило, насколько они безопасны и эффективны.

Проверкой занимались эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества. Они изучили 15 мобильных приложений для родительского контроля для платформ iOS и Android. «Вне конкурса» проанализировали и возможности встроенного родительского контроля iOS. Об этом говорится в пресс-релизе Роскачества, с которым ознакомился ТАСС.

Также юристы АНО «ПравоРоботов» проверили политику конфиденциальности сервисов на соответствие Федеральному закону «О персональных данных».

Результаты тестирования показали, что 11 из 15 приложений получили хорошую оценку экспертов. При этом специалисты не назвали ни одного сервиса, который бы не рекомендовали.

«По результатам тестирования наиболее функциональные приложения — ESET на Android, Kaspersky Safe Kids, Safe Lagoon, Kidslox на iOS. Наилучшие результаты по проверке блокировок показали Kaspersky Safe Kids, Norton Family, Kroha на Android и Safe Family, Kaspersky Safe Kids и Norton Family на iOS», — сказано в сообщении организации.

Самыми удобными приложениями на ОС Android назвали Kidslox, Kaspersky Safe Kids и Google Family Link, на iOS — Kidslox и Kaspersky Safe Kids. С точки зрения информационной безопасности лучшие для Android — Norton Family, Kaspersky Safe Kids, а для iOS — Norton Family, Safe Family и Kaspersky Safe Kids.

По всем критериям самыми эффективными оказались приложения ESET, Kaspersky, McAfee (Safe Family) — для Android и Kaspersky, для iOS — McAfee (Safe Family) и Norton.

Семьи используют функцию родительского контроля, чтобы следить за тем, какие страницы их дети посещают в Сети. По мнению взрослых, самыми большими угрозами являются общение с незнакомцами, связанный с насилием и жестокостью контент, опасные группы в соцсетях, порнография, пропаганда наркотиков.