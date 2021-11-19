Роскачество назвало лучшие марки недорогого пива

В товарах каждого шестого российского производителя пива нашли нарушения. Об этом сказали результаты исследования Роскачества, которые достались изданию «Говорит Москва».

Организация проверила 113 производителей пива — в исследовании приняли участие разные виды пенного из России и стран Европы. Оказалось, что идеального пива очень мало — наивысшую оценку получили представители только 23 торговых марок, а в 19 товарах и вовсе нашли нарушения.

Ошибки коснулись даже содержания алкоголя — в некоторых бутылках и банках его количество отличалось от заявленного на этикетке. Подводя итоги, эксперты резюмировали, что лучшими отечественными производителями можно назвать «Рижское фирменное» от «Балтики», Bear Beer Strong Lager, Green Beer, «Жигулевское» от «Очаково» и «Букет Чувашии». А вот среди зарубежных производителей больше наименований получили высокие оценки.

Интересно, что, по оценкам экспертов, баночное пиво оказалось вкуснее бутылочного. Социологический опрос показал и предпочтения россиян — наибольшая часть из них (84%) предпочитает классическое светлое пиво.