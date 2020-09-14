Роскачество назвало лучшие марки маринованных огурцов

Специалисты Роскачества проверили качество маринованных огурцов нескольких марок, которые можно найти на полках магазинов страны. В ходе исследования удалось выявить шесть лучших брендов и найти недочеты в маркировке у остальных.

Первое исследование маринованных огурцов Роскачество проводило в 2018 году. Тогда лидерами стали компании Globus, «Бояринъ», «Верес», «Д», «Пятый сезон» и «Царь-Овощ». Теперь проверку проходили огурцы марок «Пиканта», Green Ray, «Хороший день», Lutik, «6 соток», «Просто» и Bonduelle. Никому из производителей не удалось присоединиться к «отличникам».

«По результатам проверки эксперты выявили недостоверности в маркировке, связанные с размером огурцов; избыток уксусной кислоты; претензии к внешнему виду: плоды неоднородные по размеру, единичные овощи примяты», — сообщили в Роскачестве.

Кроме того, небольшие отклонения от нормы по содержанию хлоридов нашли в нескольких товарах, в том числе в Loradо. В итоге маркировке ГОСТ не соответствует по содержанию соли, что считается нарушением прав потребителей.

«Больше всего соли эксперты обнаружили в банке под торговой маркой Eko — 3,51% от общей массы продукта. <…> В 2018 году в огурцах Green Ray был обнаружен не указанный в маркировке сахарозаменитель (цикламовая кислота). Производитель учел выявленное нарушение и исправил недочет», — отметили в сообщении.

Замечания были к огурцам бренда Bonduelle. Специалисты выявили избыток уксусной кислоты и слишком маленькую долю растворимых сухих веществ в заливке. Это может указывать на недостаточное количество пряностей. При этом к товару марки «Пиканта» претензии были только по внешнему виду. «Просто» помешали получить пять баллов только внешний вид и повышенное содержание уксуса.