Роскачество назвало лучшие глазированные сырки

Роскачество протестировало несколько образцов глазированных творожных сырков и составило рейтинг этого лакомства. Самые дорогие сырки оказались не самыми лучшими. Но в целом их качество повысилось.

Как сообщил сайт Роскачества, специалисты оценивали сырки по пятибалльной системе. Пятерку не получил никто. На первом месте с результатом 4,84 балла оказался сырок «Вкуснотеево». На этикетке у него правдиво написано, что в качестве глазури использовали настоящий молочный шоколад.

Следующие места эксперты отдали «Коровке из Кореновки» и «Б. Ю. Александрову». Эти сырки набрали одинаковое количество баллов — 4,7. Далее идут «Ростагроэкспорт» (4,58 балла), «Чудо» (4,45 балла), «Советские традиции» (4,4 балла) и замыкает семерку «Свитлогорье» с оценкой 4,23 балла.

Сырки других торговых марок оказались плохими. В некоторых из них нашли плесень, кишечную палочку, дрожжи, заменитель молочного жира, сорбиновую и бензойную кислоты. Антибиотиков и тяжелых металлов не оказалось ни в одном из протестированных сырков.