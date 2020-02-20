Роскачество назвало лучшее ликерное вино России

На втором месте списка расположилось массандровское вино «Мускат белый Красного камня». За бутылку с серебряной наградой придется выложить 887 рублей. Замыкает тройку лидеров снова продукт «Массандры» — «Седьмое небо князя Голицына» по цене 529 рублей.

Этот рейтинг Роскачество составило в рамках проекта «Винный гид России». Для дегустации закупили 50 образцов сладких и ликерных вин. В рейтинг после оценки вошло 35 вин. Большинство напитков произвели в Крыму. Ликерные вина объединяет способ производства — напитки крепят разным алкоголем.

Ранее в организации дали рекомендации по выбору вина для романтического ужина. Если это первое свидание, то на стол стоит поставить игристое вино. Оно идеально сочетается с легкими закусками. Если влюбленные хотят обстоятельно поужинать, то взять надо белое выдержанное вино. Красное сухое — это универсальный выбор при любых обстоятельствах.