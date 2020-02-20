    20 февраля 2020, 10:41

    Роскачество назвало лучшее ликерное вино России

    Андрей Иванов

    Роскачество составило рейтинг ликерных вин из российского винограда. Теперь любителям крепленого не придется долго думать, что покупать. В рейтинге все разложено по полочкам. Лучшим назвали вино от «Массандры». Это «Мускат белый Южнобережный» за 539 рублей за бутылку.
    Роскачество назвало лучшее ликерное вино России

    На втором месте списка расположилось массандровское вино «Мускат белый Красного камня». За бутылку с серебряной наградой придется выложить 887 рублей. Замыкает тройку лидеров снова продукт «Массандры» — «Седьмое небо князя Голицына» по цене 529 рублей.

    Этот рейтинг Роскачество составило в рамках проекта «Винный гид России». Для дегустации закупили 50 образцов сладких и ликерных вин. В рейтинг после оценки вошло 35 вин. Большинство напитков произвели в Крыму. Ликерные вина объединяет способ производства — напитки крепят разным алкоголем.

    Ранее в организации дали рекомендации по выбору вина для романтического ужина. Если это первое свидание, то на стол стоит поставить игристое вино. Оно идеально сочетается с легкими закусками. Если влюбленные хотят обстоятельно поужинать, то взять надо белое выдержанное вино. Красное сухое — это универсальный выбор при любых обстоятельствах.