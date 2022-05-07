Роскачество назвало ананасы с самым высоким содержанием витамина С

Роскачество провело исследование консервированных ананасов. Эти фруктовые консервы являются самыми популярными в России. По данным Центра исследования потребительского поведения ведомства, хотя бы раз в жизни их приобретали 37% покупателей. о результатах исследования сообщил сайт kp.ru.

Консервы проверяли по особому ГОСТ. При этом все образцы изготовлены не в России и производители не обязаны соблюдать подобные требования. Тем не менее все образцы оказались вполне качественными, лишь в некоторых были обнаружены поломанные фрукты.

Экспертиза показала, что все консервы абсолютно безопасны для потребителя, содержание тяжелых металлов и радионуклидов в них не превышает нормы. В них отсутствуют плесень, дрожжи и другие признаки микробиологической порчи. Нет нитратов и почти отсутствуют пестициды.

Также исследованные образцы не содержали в себе консервантов — сорбиновой и бензойной кислот. В качестве антиоксиданта, предотвращающего продукт от порчи, в них использовалась лимонная кислота.

При этом больше всего витамина С содержали в себе консервированные ананасы «Ваш выбор» (157 миллиграммов на банку) и «Маркет Перекресток» (151 миллиграмм на банку). Несмотря на то, что такое количество — почти двойная суточная норма, переживать не стоит. Витамин С активно выводится из организма и передозировки от банки ананасов не наступит.

Самое низкое содержание витамина С оказалось в продукции «Принцесса вкуса» (26 миллиграммов на банку) и Green Ray (17,5 миллиграмма).

Ранее в Центре изучения потребительского поведения Роскачества заявили, что половина россиян предпочтет переплатить, но купить качественный товар. Такие результаты показал очередной опрос, проведенный ведомством. Однако, как подчеркнули специалисты, не всегда высокая цена свидетельствует о высоком качестве продукта.