Роскачество научило выбирать зимнюю куртку

Пуховые куртки выдерживают температуру до –50 градусов. Поэтому они подойдут при сильных морозах. Синтетические модели пригодны максимум до –40 градусов, их надевают во время не сильно низких температур.

Эксперты научили определять наполнитель зимней куртки. Пух на ощупь очень мягкий, а синтетические волокна грубее, они «скрипят» и «похрустывают» между пальцами. Если надавить на куртку с синтетическим наполнителем, почувствуется «пружина». А вот пуховая верхняя одежда мягко проминается, отметило ToDay News Ufa.

Если же куртка набита пером более чем на 30%, на ощупь она будет грубой. Поэтому качественные утепленные модели должны включать в составе не меньше 70% пуха и только 30% пера.

Курток, наполненных пухом на 100%, почти не выпускают, отметили специалисты. Если удастся найти такую, она обойдется покупателю очень дорого.

Цена куртки с натуральным наполнителем значительно выше, чем с синтетическим.