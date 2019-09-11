Роскачество научило, как правильно жертвовать деньги на благотворительность

Жертвовать деньги на благотворительность стоит с осторожностью. Чтобы средства действительно пошли на нужное дело, нужно соблюдать несколько простых правил.

Эксперты Роскачества рассказали, на что следует обратить внимание при переводе любой суммы на благотворительные цели. Советы, опубликованные на сайте организации, помогут избежать фальшивых благотворителей в Сети.

В Роскачестве подчеркнули, что наиболее безопасным будет жертвовать деньги через соответствующие фонды. Чем он больше, тем надежнее, чего не скажешь о переводах частным лицам.

У благотворительных фондов, которые действительно помогают людям, есть и публикации с прозрачными отчетами о собранных и потраченных средствах, и контактные данные всегда актуальные.

При зачислении средств онлайн нельзя забывать о том, что из себя представляет сайт того или иного фонда. Если речь идет о вводе персональных и платежных данных, то у страницы должен быть цифровой сертификат, а все сведения передаются в зашифрованном виде.

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«Об этом свидетельствуют символы „https“ и изображение „замочка“ в адресной строке», — напомнило Роскачество.

Проверять стоит и реквизиты. На банковские карты, счета физических лиц и электронные кошельки деньги лучше не переводить. Специалисты отмечают, что настоящие благотворительные фонды таким способом пожертвования не собирают.

Если же идет речь о переводе частному лицу, то отправлять средства лучше тем, кого знаешь лично — друзьям, родным или коллегам.

Нелишним будет узнать подробности происшествия перед тем, как оказать финансовую поддержку. Нередко злоумышленники взламывают аккаунты людей и просят денег от их имени. Подобную информацию, особенно распространенную через соцсети, необходимо перепроверять, как и предоставленные для перевода реквизиты.

В Роскачестве заметили, что однажды столкнувшись с обманом, не стоит навсегда отворачиваться от благотворительности. Нужно лишь понять, как делать добрые дела правильно и не стать жертвой мошенников.