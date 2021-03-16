Роскачество нашло в вишневых соках запрещенные красители и ароматизаторы

Роскачество проверило вишневые соки и нектары. В составе некоторых оказались запрещенные красители и искусственные ароматизаторы.

В исследовании участвовали образцы 25 торговых марок. Большинство из них российские. Три торговые марки производятся в Армении и одна — в Германии. Соки проверяли по 451 показателю.

Синтетические красители выявили в составе соков «Дары Азербайджана» и «Плодовое». Они запрещены при производстве фруктовых напитков в России. В восстановительном соке «Дары Азербайджана» также нашли искусственные ароматизаторы. Такие же добавки обнаружили в нектаре для детей «Первый урожай».

В четырех торговых марках эксперты Роскачества обнаружили высокое содержание натрия. Это может указывать на неэффективную работу системы водоочистки на предприятии.

В Роскачестве выделили 15 образцов торговых марок, которые могут претендовать на право маркировки российским Знаком качества: «Арарат», «Ашан», «Вико», «Лента», «Мамина дача», «Сады Придонья», «Теди», «Я», A cappella, ArtshAni, Barinoff, J7, Fine Life, Tamara и Rich.