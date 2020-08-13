Роскачество нашло в меде следы антибиотиков

Специалисты Роскачества исследовали мед 46 наиболее популярных у россиян торговых марок. В некоторых из них были найдены следы антибиотиков.

«Результаты лабораторных исследований показали, что в меде 19 ТМ содержатся следовые количества (стремящиеся к нулю) антибиотиков, как включенных, так и не включенных в гигиенические требования Технического регламента Таможенного союза», — отмечается в сообщении.

По словам экспертов, причин того, что лекарство могло оказаться в меде, — две. Первая — пчеловод не соблюдает инструкцию по применению ветеринарного препарата. Вторая — он использует антибиотики из обычной аптеки.

Специалисты также рассказали, что ни в одной из исследованных торговых марок меда не было обнаружено потенциально опасных для здоровья элементов, мышьяка и тяжелых металлов.

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