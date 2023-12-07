Общество 07 декабря 2023, 04:18 Роскачество нашло нитраты и запрещенные пестициды в тепличных овощах РИА «Новости»

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Роскачество проверило овощи, выращенные в теплицах, в семи российских регионах. Специалисты обнаружили в них нитраты и запрещенные пестициды. Об этом сообщили «Известия».

Для проверки закупили 27 продуктов в 11 российских теплицах. Специалисты исследовали томаты, грибы, огурцы и зелень.

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«Серьезное превышение по допустимому содержанию нитратов было выявлено лишь в одном продукте — огурцах-корнишонах от ООО „ТД „Мое лето“, Калужская область. Норма была превышена более чем в два раза», — уточнили эксперты.

В остальных продуктах содержание нитратов не превысило предельно допустимых значений.

Проверка на пестициды показала, что они присутствуют в 15 овощах. Рекордное их количество эксперты выявили в томатах торговой марки «Эко-культура» от ООО «Овощи Ставрополья», причем часть из них запрещена для применения в теплицах.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, как выбрать хорошие пельмени. Эксперты объяснили, что слипшиеся в пачке пельмени — признак нарушения условий хранения, а информация о «ручной лепке» на упаковке — всего лишь маркетинговый ход.