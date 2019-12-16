Роскачество нашло нарушения в органическом чае

Лишь у двух марок органической продукции, реализуемой в России, нашли нарушения. По оценкам экспертов Роскачества, нарекания есть к органическому чаю из Шри-Ланки и России.

Эксперты проанализировали товары восьми различных категорий: зерновые хлопья, продукты детского питания, крупы, макаронные изделия, чай, мука, приправы и молоко. Все товары были помечены как органические, о чем говорила маркировка российского, европейского или азиатского образцов. Товары были произведены в России, Финляндии, Хорватии, Германии, Словении, Италии, Франции, Нидерландах, Швеции и на Шри-Ланке.

Оказалось, что два товара из 24 не соответствовали требованиям, установленным федеральным законом к органической продукции. Это черный органический чай торговой марки Richman, произведенный на Шри-Ланке, и черный классический чай «Мацеста» отечественного производства.

«Как показало исследование, и в том, и в другом товаре содержались пестициды. Причем в шриланкийским чае был обнаружен гексахлорбензол (в небольшой концентрации), в отношении которого действует Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ), согласно которой данное вещество запрещено во всем мире», — говорится в релизе Роскачества.

Гексахлорбензол, отметили в исследовательской организации, воздействует на печень, центральную нервную и сердечно-сосудистую системы. Эксперты предположили, что вещество попало в чай из почвы, поскольку не успело разложиться.

В Роскачестве также заметили, что Институт этической и экологической сертификации Италии, выдавший документы «Мацесте», уже несколько лет не работает в России. Срок действия сертификата закончился в 2012 году. Из-за этого нарушения ООО «Мацестинская чайная фабрика» пришлось сменить упаковку, убрав знак сертификации.