Роскачество нашло лучший стиральный порошок

Сотрудники Роскачества проверили стиральные порошки и не нашли ни одного нарушения. Но большинство все-таки не смогло дотянуть до требований российского стандарта качества. Все было исследовано семь марок.

В 2020 году эксперты исследовали стиральные порошки для цветного белья торговых марок: «Аист», «Миф», Ariel, Dosia, Tide, Persil и BiMAX. Чтобы выяснить, как моющие средства справляется со своими функциями, ими попытались отстирать моторное масло, пот, молоко, кровь, крахмал, чай и глину. Говорится в результатах исследования на сайте Роскачества.

«Нарушений законодательства ни у одной из семи торговых марок не выявлено. Все товары соответствуют обязательным требованиям. С точки зрения действующих в РФ нормативов все товары качественные и безопасные», — рассказали в Роскачестве.

Лучшим в списке оказался «Аист», уточняет газета «Известия». Остальные не дотянулись до требований стандарта организации. Однако две марки — Dosia и Ariel — учли прошлогодние замечания экспертов и улучшили свой продукт. Раньше эти порошки давали много пены и плохо отстирывали пятна от масла, а после использования Dosia ткань и вовсе желтела. В 2020 году к этим порошкам остались замечания только касательно зольности. Из-за этого ткань после нескольких стирок может становиться жесткой.

Кроме того, по новым данным, «Миф» и BiMAX не до конца отстирывает пигментно-масляные загрязнения. Тем не менее одним из важных наблюдений стало то, что все проверенные порошки безопасны для астматиков.