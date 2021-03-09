Роскачество нашло кишечную палочку в замороженных блинчиках с мясом

Роскачество обнаружило кишечную палочку в образцах трех производителей замороженных блинчиков с мясом. Всего специалисты проверили 20 торговых марок по 513 показателям.

«Эксперты выявили несоответствия требованиям технического регламента по микробиологическим показателям у половины исследованных торговых марок. Повышенное количество анаэробных микроорганизмов обнаружено у ТМ „Ашан“, „ВкусВилл“, „Лента“, „Морозко“ „От Ильиной“ и „Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых“», — сообщили в Роскачестве.

В продукции «ВкусВилл», «Морозко», «От Ильиной» обнаружена кишечная палочка, а в продукции марки «Царское подворье» эксперты выявили превышение по содержанию энтерококков. В блинчиках с мясом Metro Chef содержалось ДНК сои, о чем производитель умолчал. В продукции «Царское Подворье» была обнаружена ДНК свиньи (в составе не указана), которая могла попасть в продукт с недостаточно промытой ленты на производстве. При этом заявленная говядина не обнаружена на уровне чувствительности метода (менее 0,1%).

В начинке блинов «Лента» эксперты Роскачества также не нашли следов говядины, которая указана в составе на первом месте, хотя начинка состояла только из мяса птицы механической обвалки.