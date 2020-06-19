Роскачество напомнило об интернет-мошенниках в период голосования

Специалисты Роскачества обратились к россиянам и рекомендовали быть особо внимательными в интернете во время недели голосования о поправках в Конституцию.

В ближайшие дни в электронной почте может стать больше спам-писем, в которых будут просить перейти по ссылке и оставить свои данные.

«Как и любой значительный информационный повод, мошенники будут „отрабатывать“ его всеми возможными способами: будут происходить фишинговые рассылки, появляться сайты-однодневки о выигрышах призов и так далее», — цитирует слова ведомства ТАСС.

Эксперты Роскачества также отметили приложение «Мобильный избиратель» — возможно, на него появятся клоны, цель которых — украсть данные россиян.

Ранее в ведомстве рассказали, как распознать мошенника в интернете при голосовании по поправкам.

Генеральная прокуратура уже занялась масштабными проверками сомнительных сайтов. По итогам ресурсы заблокируют, а тех, кто создал сайты, ждет наказание.