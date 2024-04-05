Общество 05 апреля 2024, 13:48 Роскачество: Каберне Совиньон — многолетний лидер в винных предпочтениях россиян

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Специалисты Роскачества перечислили сорта отечественного красного вина, которые особенно полюбились россиянам. Многолетний безоговорочный лидер — Каберне Совиньон, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

На втором месте по востребованности в России оказался Мерло. Однако в последние годы его постепенно догоняет Саперави, занимающий третью позицию.

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В топе белых алкогольных напитков — Мускат и Шардоне, добавила «Свободная пресса».