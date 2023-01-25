Общество 25 января 2023, 10:13 Роскачество исследует чебурашек вслед за хагги вагги Роскачество запланировало исследовать игрушки в виде Чебурашки РИА «Новости»

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Роскачество проверит игрушки в виде Чебурашки, сообщили на сайте организации. Уточняется, что на фоне выхода одноименного фильма на рынке появились изделия сомнительного качества, в основном китайские. Негативные отзывы о качестве таких игрушек участились.

Потребители пожаловались, что игрушки быстро рвутся и изнашиваются (вероятно, они сделаны из некачественного материала), некоторые имеют неприятный химический запах, встречается производственный брак. При этом чебурашки порой довольно дорогие. Роскачество установит, соответствует ли качество изделий их цене.

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Лабораторные испытания проведут по целому перечню показателей безопасности, среди которых — выделение вредных химических веществ, токсичность, микробиологические показатели. Кроме того, товары оценят на прочность, устойчивость окраски. Также Роскачество проверит наличие сертификатов соответствия. Исследовать будут игрушки из маркетплейсов, супермаркетов, специализированных детских магазинов и небольших точек продаж.

Результаты пообещали обнародовать во втором квартале 2023 года.

Ранее Роскачество проверило популярные игрушки «Хагги Вагги» и нашло многочисленные нарушения, в числе которых — превышение уровня содержания фенола. В конце года изделия начали снимать с продажи в России.