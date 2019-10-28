  • Роскачество дало советы при покупке тыквы

    28 октября 2019, 09:47

    Алена Пинаева

    Тыкв бывает три вида, и все можно использовать при готовке разных блюд. Но как выбрать хорошую тыкву? Специалисты Роскачества дали советы. Об этом сообщили «Известия».
    Роскачество дало советы при покупке тыквы

    При покупке тыквы нужно обращать внимание на плотность корки, отсутствие повреждений и плодоножку, которая должна быть подсохшей. Правильно покупать целую тыкву, ведь нет гарантий, что разрезанная будет соответствовать нормам сантитарно-гигиенической безопасности.

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    А вот, насколько большая тыква и каков ее цвет, не так важно. Бывает три вида этого овоща: крупноплодная, твердокорая и мускатная. Первая больше подходит для запекания и овощного рагу. А еще эту тыкву используют на Хеллоуине, этот вид как раз самый большой из трех. Вторая имеет волокнистую и рыхлую мякоть, ее используют при готовке пюре и супа. Третий вид тыквы — самый душистый и сладкий, в ней много сахара, а аромат напоминает запах дыни, ее готовят для десертов.

    Тыква — полезный продукт, в ней много пектина, каротина и сахаров. В ней также есть кукурбитацин, который имеет противоопухолевые, противовоспалительные и антимикробные свойства. Бета-каротин помогает поддерживать нормальное зрение, хорошую кожу. Еще есть тыкву полезно для профилактики респираторных заболеваний, а также болезней сердца и сосудов, так как в ней много калия.