Роскачество дало советы при покупке тыквы

При покупке тыквы нужно обращать внимание на плотность корки, отсутствие повреждений и плодоножку, которая должна быть подсохшей. Правильно покупать целую тыкву, ведь нет гарантий, что разрезанная будет соответствовать нормам сантитарно-гигиенической безопасности.

А вот, насколько большая тыква и каков ее цвет, не так важно. Бывает три вида этого овоща: крупноплодная, твердокорая и мускатная. Первая больше подходит для запекания и овощного рагу. А еще эту тыкву используют на Хеллоуине, этот вид как раз самый большой из трех. Вторая имеет волокнистую и рыхлую мякоть, ее используют при готовке пюре и супа. Третий вид тыквы — самый душистый и сладкий, в ней много сахара, а аромат напоминает запах дыни, ее готовят для десертов.

Тыква — полезный продукт, в ней много пектина, каротина и сахаров. В ней также есть кукурбитацин, который имеет противоопухолевые, противовоспалительные и антимикробные свойства. Бета-каротин помогает поддерживать нормальное зрение, хорошую кожу. Еще есть тыкву полезно для профилактики респираторных заболеваний, а также болезней сердца и сосудов, так как в ней много калия.