Роскачество дало советы по выбору пиротехники

За покупкой пиротехники нужно идти только в специализированные магазины, где продавцы покажут сертификат на свою продукцию и декларацию соответствия. Когда с покупкой уже определились, нужно внимательно осмотреть упаковку на наличие повреждений или следов намокания. Если они там есть, то от покупки лучше отказаться.

По условиям применения вся пиротехника разделена на две группы: бытового назначения, она есть в свободной продаже, и технического, для обращения с которой требуются квалификация и аттестат.

По степени опасности пиротехнические изделия разделены на пять классов. Самые безопасные — первые. Сюда относятся бенгальские огни и хлопушки. Второй класс — наземные фонтаны и петарды, третий — салютные батареи и ракеты. Четвертый и пятый классы — профессиональная пиротехника.

В организации напомнили, что в России запрещено продавать пиротехнику первого, второго и третьего классов детям, которым еще не исполнилось 16 лет.

Во время запуска нужно соблюдать меры предосторожности, которые прописаны в инструкции. Нужно убедиться, что в радиусе нет никого, кто мог бы пострадать от огня. Нельзя направлять пиротехнику в людей или здания и лучше не доверять запуск серьезных фейерверков детям.