Роскачество дало советы по покупке телевизора

Недорогие телевизоры в большинстве своем уступают по качеству более дорогим аналогам. При этом последние модели могут оказаться хуже выпущенных ранее.

Исследование телевизоров популярных брендов впервые провели специалисты Роскачества. Полученные результаты опубликованы на сайте организации.

Эксперты подвергли испытаниям 201 модель пяти популярных брендов, которые стоят от 10 830 до 299 990 рублей. Тестировали телевизоры по шести категориям и 231 показателю. Их проверили на качество изображения, звука, удобство эксплуатации и Smart TV. Учитывались возможность подключения и энергоэффективность техники.

Верхние строчки рейтинга достались моделям, цена которых была выше средней, то есть более 71 тысячи рублей. Первое место получил телевизор стоимостью 189 990 рублей, набравший 4,1 балла из пяти возможных. На втором оказалось устройство за 119 990 рублей (4,07 балла), на третьем — телевизор, который стоит 129 990 рублей, он набрал 4,06 балла.

Модели с самой маленькой диагональю — от 24 до 32 дюймов — попали в конец рейтинга. Цена на них ниже, чем на остальные телевизоры. Принцип «чем выше цена, тем лучше качество» оправдал себя для устройств с диагоналями в 55-58 и 60-65 дюймов. Кроме того, заметили в Роскачестве, последняя модель не значит лучшая. Основным параметром при выборе телевизора специалисты назвали качество изображения.