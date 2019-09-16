Роскачество дало советы по чтению маркировки товара

Российские покупатели часто сталкиваются с проблемой расшифровки маркировки товара. В Роскачестве пояснили, что означают те или иные пункты описания содержимого упаковки.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Роскачество, нужно в первую очередь обращать внимание на первый ингредиент в списке — его массовая доля в продукте всегда больше.

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«Читая состав продукта, обратите внимание на то, что первым указывается ингредиент, массовая доля которого больше. Ингредиенты перечисляются по принципу убывания», — приводит агентство текст сообщения организации.

В Роскачестве добавили, что фрукты, ягоды, овощи, орехи, злаки, грибы и специи могут перечисляться в любой последовательности.

Маркировка обязательно должна содержать информацию о точной характеристике продукта, включающую его физические свойства или специальные способы обработки. Также должны присутствовать название, данные о сроке годности, весе и условиях хранения продукта.

Название и количество продукции должны быть написаны шрифтом не менее двух миллиметров высотой.

На маркировке также можно обнаружить предупреждение о возможной аллергической реакции, которую может вызвать тот или иной ингредиент продукта, а также об опасности товара для детского здоровья.