Роскачество дало советы, как выбрать спелый и вкусный арбуз

Начало августа — время, когда уже можно смело есть арбуз. Однако важно, чтобы он был качественный и спелый. Как его правильно выбрать, рассказали специалисты Роскачества.

«Качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и матовым блеском корки», — сказано в сообщении организации.

Если корка глянцевая, то арбуз не совсем дозрел. Чтобы наверняка определить хорошую ягоду, по ней нужно постучать. Звук должен оказаться не звоним, и не глухим. Лучше, чтобы он был гулким. Если звук глухой, значит арбуз перезрел, если звонкий — не дозрел.

Выбранный продукт нужно проверить на повреждения. На корке хорошего арбуза не должно быть много трещин и рубцов. Если есть побитости, значит его долго (или плохо) хранили или транспортировали. Специалисты утверждают, что трещины свидетельствуют о закачке в арбуз нитратов.

Эксперты напомнили, что белую часть корки не надо есть. Ведь в ней могут содержаться следы удобрений. Роскачество добавило, что нужно тщательно мыть арбуз. Неплохо это делать с помощью моющего средства.

«Как отмечают врачи, отравления, которые возможны после употребления арбуза, вызваны чаще всего не нитратами, а плохой гигиеной», — заявили в организации.

Ранее своими советами по выбору арбуза поделились в Роспотребнадзоре.