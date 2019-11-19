Роскачество дало советы, как определить качество вина дома

Самые простые методы физико-химического анализа вин дома, заметили эксперты, вероятнее всего, недоступны. Поэтому и приходится полагаться на «метод сенсорного или органолептического анализа». Проще говоря, пробовать алкоголь и обращать внимание на то, как он выглядит.

В Роскачестве заметили, что определенную роль играют прозрачность и чистота вин. Если в бутылке есть хлопья или присутствует осадок, то это один из поводов усомниться в качестве спиртного напитка.

У хорошего вина естественный здоровый цвет, с блеском. Например, белое сухое будет светло-соломенным или бледно-золотистым. Если же цвет такого вина приобрел оттенок, похожий на осветленный яблочный сок, то, скорее всего, оно окислено.

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Разнообразие оттенков красного вина гораздо более богатое. Оно может быть как бледно-гранатовым, так и насыщенным рубиново-вишневым. Порой встречаются напитки непрозрачно-красные, с фиолетовым оттенком.

О низком качестве вина или допущенных при его производстве ошибках скажут определенные «пороки». Здесь должен насторожить оттенок цветной капусты, лука или вареной свеклы. Вряд ли все в порядке и с тем алкоголем, чей тон «мышиный».

«Обжигающий» привкус свидетельствует о повышенном содержании «летучих» кислот, в том числе уксусной.

Роскачество не рекомендовало приобретать спиртные напитки в интернете, особенно в запрещенное время. В таких случаях возрастает риск покупки контрафактного алкоголя. Происхождение привезенных курьером напитков, заметили в организации, неизвестно.