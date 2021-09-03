Росимущество выступило за передачу конфиската малоимущим

В России планируют передавать нуждающимся часть задержанных на таможне товаров и нереализованного конфискованного имущества. Операторами по распределению такой помощи предложили сделать благотворительные организации.

Обращение Народного фронта на этот счет уже рассмотрели в Росимуществе, сообщила газета «Известия». Организация предложила передавать малоимущим россиянам конфискованные на таможне товары, если они подлежат уничтожению или оказались не востребованным на торгах определенное время.

В ОНФ заметили, что передача конфиската на благотворительность стала бы важным элементом социальной политики. Правила по его уничтожению необходимо при этом изменить. Изменения коснутся только тех товаров, реализация которых в РФ не запрещена. Кроме того, государственная экспертиза должна признать их годными.

Росимущество назвало поднятый ОНФ вопрос заслуживающим внимания. В ведомстве готовы рассматривать его дальше и обсуждать с экспертами. Последние отметили, что проблем с изменением нормативов возникнуть не должно. Процедура передачи товаров благотворителям требует проработки. В ОНФ видят в них операторов по распределению такой помощи.

По подсчетам аналитиков, на антикризисные социальные выплаты в России уйдет порядка 450-500 миллиардов рублей.