Рошаля, Шугалея и Аксенова выдвинут на Нобелевскую премию мира

«Да, я считаю, что нужно номинировать этих людей. И я готов соответствующее документы направить. Но мы должны понимать, что Нобелевская премия мира — это премия, вырабатываемая блоком НАТО для реализации своих геополитических целей, для своей пропаганды», — подчеркнул депутат.

Помимо прочего, с идеей выдвинуть Шугалея на премию выступил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Он заявил, что находясь полтора года в заключении, в плену у ливийских террористов ученый сделал много полезного для всего мира. По его мнению, также достойны номинирования спецагент Эдвард Сноуден и журналист Джулиан Ассанж. Телеведущий отметил, что они способствовали открытию информации.