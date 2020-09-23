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    23 сентября 2020, 09:55

    Рошаля, Шугалея и Аксенова выдвинут на Нобелевскую премию мира

    Полина Петрова

    Депутат Госудумы РФ Евгений Федоров сообщил о намерении выдвинуть на Нобелевскую премию социолога Максима Шугалея, доктора Леонида Рошаля и главу Крыма Сергея Аксенова, информирует РИА ФАН.
    Рошаля, Шугалея и Аксенова выдвинут на Нобелевскую премию мира

    «Да, я считаю, что нужно номинировать этих людей. И я готов соответствующее документы направить. Но мы должны понимать, что Нобелевская премия мира — это премия, вырабатываемая блоком НАТО для реализации своих геополитических целей, для своей пропаганды», — подчеркнул депутат.

    Помимо прочего, с идеей выдвинуть Шугалея на премию выступил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Он заявил, что находясь полтора года в заключении, в плену у ливийских террористов ученый сделал много полезного для всего мира. По его мнению, также достойны номинирования спецагент Эдвард Сноуден и журналист Джулиан Ассанж. Телеведущий отметил, что они способствовали открытию информации.

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