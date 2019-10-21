Рошаль рассказал, как в «Лидерах России» появилось здравоохранение

Открытый конкурс для руководителей нового поколения «Лидеры России» проходит ежегодно с 2017-го. Соревноваться можно будет в различных специализациях: наука, финансы и технологии, а также здравоохранение. Наставник в последней из них Леонид Рошаль рассказал, как возникла идея провести этот конкурс.

«Я являюсь членом наблюдательного совета „Лидеров России“ с самого начала. И с самого начала возникла идея: а почему бы не провести такой же конкурс лидеров, не только для всех специальностей, а именно в здравоохранении. Потому что мы испытываем голод в хороших управленцах, потребность на любом уровне», — пояснил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Конкурс в каждой из специализаций уже начался. Сейчас проходит регистрация участников, которая продлится до 28 октября. Суперфинал «Лидеров России» пройдет в марте–апреле 2020 года. Туда пригласят 300 самых перспективных участников со всей страны. Они получат образовательные гранты, которые смогут потратить на повышение квалификации. Кроме того, победители получат возможность целый год учиться у топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.