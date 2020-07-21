Рошаль раскритиковал высказывание Гусейнова о захвате Дубровки
Российский хирург и педиатр Леонид Рошаль негативно отозвался о высказывании профессора НИУ ВШЭ Гасана Гусейнова, который назвал захват заложников на Дубровке «национально-освободительной борьбой». Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».
Он сказал, что не может быть никакого оправдания теракту, который привел к гибели нескольких сотен человек. «Если „освободительной борьбой“ называют возможность смерти сотен невинных зрителей, в том числе и детей, тогда я не понимаю, что такое освободительная война», — заключил Рошаль.