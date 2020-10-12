Рошаль раскритиковал россиян за безответственность во время пандемии коронавируса

«Это говорит о том, что наш народ любит жить на авось. Принцип такой: случится с кем-то, но не со мной. <…> Меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все — без масок. Маски — это же так просто! Это так не дорого!» — заявил Рошаль.

Собеседник добавил, что в ситуации с коронавирусом речь идет не только о заботе о себе. Необходимо думать и об окружающих.

«Наверное, это особенность нашего народа российского — „свобода мысли“. Дескать, все хорошо, все правильно вы говорите. Только мне — это нипочем! Все равно буду жить, как я хочу», — отметил Рошаль и подчеркнул, что призывы соблюдать дистанцию и не забывать про маску должны звучать отовсюду.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия может выйти на плато по коронавирусу этой осенью в течение 10-20 дней.

С начала пандемии 2019-nCoV российские медики выявили 1 298 718 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 22 597 человек.