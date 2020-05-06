Рошаль посчитал неэффективной оптимизацию здравоохранения в России в условиях ЧС

Рошаль обратил внимание на то, что 10 месяцев назад состоялось закрытое совещание, которое проводил Народный фронт. В нем приняли участие представители Минздрава, МЧС и Минобороны.

Оно было посвящено теме оказания медпомощи при массовом поступлении пострадавших людей. Выяснилось, что страна была к этому не готова.

По словам Рошаля, каждый регион России должен быть самодостаточным. На случай ЧС должен быть расчет коек.

«Мы выступали против проводимой в течение более 15-20 лет оптимизации здравоохранения, которая не учитывала эти факторы и была рассчитана на спокойную жизнь без катаклизмов», — цитирует Рошаля ИА Ura.ru.