Рошаль поблагодарил Пригожина за поддержку и сказал, что не будет судиться с обидчиками

Врач Леонид Рошаль заявил в Twitter, что не намерен подавать в суд на сторонников Алексея Навального. Также он очень признателен Евгению Пригожину за поддержку.

Недавно Рошаль предложил создать группу из российских и немецких врачей для лечения Алексея Навального. Он попросил коллег из немецкой клиники «Шарите», где находился Навальный, передать России результаты лабораторных исследований. В то же время Пригожин предложил Навальному юридическую помощь.

Рошаль столкнулся с критикой в свой адрес. Сторонник Навального Владимир Милов жестко высказался в адрес заслуженного врача. Юлия Навальная упрекнула доктора в том, что он хочет получить для РФ информацию, а не помочь ее семье.

Леонид Рошаль — известный советский и детский хирург, президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. За свою карьеру он спас множество жизней.

За самоотверженность при спасении людей во время теракта и захвата заложников в театре на Дубровке в Москве в 2002 году получил Орден Мужества. Тогда благодаря его усилиям удалось вывести восемь детей, а заложникам передать воду и медикаменты. Он оказывал медицинскую помощь даже пострадавшим преступникам.