Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал скандал с выступлением врачей из НМИЦ онкологии имени Блохина. По его словам, разбирательство пока идет.

Кому был нужен демарш недовольных. Конфликт в онкоцентре Блохина отдали на суд Минздрава Подробнее

«На самом деле пока не было еще ни одного заявления [об увольнении] написано, там идет какая-то склока, и мы спокойно разбираемся в этом вопросе», — рассказал Рошаль на съезде терапевтов в Московской области. После произнесения вступительного слова он покинул мероприятие и поехал разбираться с ситуацией с онкоцентром.

То же самое «Интерфаксу» сказали и в пресс-службе НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Между тем замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии (подчиняется онкоцентру Блохина) Георгий Менткевич сообщил, что заявление об увольнении готовят семь сотрудников.

«По моим данным, заявления написали семеро человек, в том числе я. Сегодня эти заявления попадут на стол директора центра. Я тоже написал заявление об уходе с поста замдиректора», — уточнил Менткевич.

Ранее стало известно, что 26 онкологов из НИИ детской онкологии и гематологии подготовили заявления об увольнении. Врачи-онкологии записали видео, в котором потребовали отстранить от должности нового директора детского НИИ, а также выдвинули ряд других условий. Среди них обеспечить прозрачность начисления зарплаты и провести аудит новых корпусов клиники.

После этого в СМИ появилось заявление главы НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Ивана Стилиди. Он рассказал об освобождении от должности замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Георгия Менткевича.

«За хамское поведение я, как руководитель центра, вынес ему выговор», — сказал он. Стилиди отметил, что Менткевич занимал две должности. С одной из них он и был якобы уволен.