Росгвардию и казаков привлекли к поиску пропавших под Сочи туристов

Пропавших под Сочи туристов ищут все службы города, а также Росгвардия и казаки. Группа из 11 человек ушла в горы утром 6 сентября и до сих пор не вернулась.

«Все городские службы, подразделение МКУ „Служба спасения Сочи“ дислоцируются в зоне поисков, работают в усиленном режиме совместно с „Кубань-Спас“, ЮРПСО МЧС и полицией, расширяем участок поисков и наращиваем личный состав за счет сил и средств Росгвардии, привлекаем казачьи отряды муниципалитета», — рассказали представители администрации Сочи.

Мэр города Алексей Копайгородский возглавил оперативный штаб, который занимается поиском пропавших туристов. Его развернули в администрации поселка Красная Поляна. Сейчас штаб связывается с родственниками пропавших. Если возникнет необходимость, их оперативно переправят в Сочи.

Туристическая группа из 11 человек, в состав которой входят восемь детей, вышла из поселка Эсто-Садок утром 6 сентября. Они направлялись к одному из горных озер в районе Роза Пик. Туристы до сих пор не вернулись и не вышли на связь. Группа не была зарегистрирована.