Росгвардия в Петербурге получила китайские ножи и сюрикены ниндзя

Пулковская таможня Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) обратилась в Московский районный суд с просьбой признать бесхозными и обратить в государственную собственность три клинка в кожаных ножнах, а также металлическую восьмиконечную звезду с заостренными наконечниками, иероглифами и надписью «Kohga Ninja», говорится в материале. Судя по описанию последнего предмета — это метательное холодное оружие японских ниндзя, которое называется сюрикен.

Маркировка на указанных предметах гласила, что они изготовлены в Китае. Их изъяли пять лет назад в городском аэропорту у гражданина Таджикистана. Как установила экспертиза, эти предметы относятся к категории изделий хозяйственно-бытового назначения. Владельцу этих вещей было направлено уведомление о возврате, но за все время он не объявился.

Суд удовлетворил заявление таможенников, и бесхозное имущество передали региональному управлению Росгвардии.

В декабре немецкая полиция нашла в мусорном ведре аэропорта Дюссельдорфа картину, стоимость которой превышает 300 000 долларов. Картина пропала месяцем ранее. Полотно было упаковано в плоскую картонную коробку, которую бизнесмен просто забыл на стойке регистрации в аэропорту. По прибытии в Израиль, бизнесмен связался с властями аэропорта, чтобы найти потерянное произведение искусства. В итоге сотрудники полиции вернули ценное полотно его законному владельцу.