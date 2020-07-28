Росгвардия сделала ролик о заслугах спецназа под музыку из игры The Last of Us
По сюжету, главными героями ролика стали мужчина и мальчик — в оригинальной игре это были мужчина и девочка. Отличие заключается и в том, что в ролике ведомства это отец и сын, в то время как в игре герои не родственники. Они путешествуют по постапокалипсическому миру, вспоминая, как однажды сотрудник Росгвардии спас ребенка от преступника.
«Маленького мальчика захватил в заложники преступник. Штурмовая группа спецназа Росгвардии спасает его и возвращает родителям. Герой-омоновец дарит мальчику свой шеврон-патч», — сказано в описании ролика.
Над созданием видео работали киностудия Росгвардии, а также ее оркестр — в сотрудничестве с шоу барабанов Splash.
В игре The Last of Us события развиваются в будущем. Большая часть людей заразилась опасным вирусом, который передается через споры грибов и превращает человека в зомби. Первая часть игры вышла в 2013 году, а вторая — в июле 2020-го.