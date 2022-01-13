Росгвардия поздравила сотрудников СМИ с Днем печати

13 января в России отмечается профессиональный праздник работников СМИ — День печати. Он празднуется в историческую дату — 319 лет назад указом российского императора Петра I свет увидел первый номер газеты «Ведомости». Росгвардия опубликовала поздравления и подчеркнула, что на протяжении всей ее истории пресса играла важную роль в освещении деятельности ведомства.

На сегодняшний день сотрудники СМИ по-прежнему оперативно публикуют сведения о задачах, которые выполняются Росгвардией. Они пишут в том числе и о ситуациях, когда росгвардейцы проявляют недюжинное мужество, чтобы обеспечить безопасность россиян.

Взаимодействие Росгвардии с информационными агентствами, газетами, радио, телеканалами — все это позволяет большой аудитории в России знать последние новости о ее работе: об охране важных объектов, о борьбе с терроризмом, об организации безопасности и о контроле над оборотом оружия.

Росгвардейцы приходят на помощь людям, которые заблудились в лесу, попали в дорожные аварии, спасали утопающих. Все эти случаи становятся известными только благодаря сотрудникам СМИ.