Росгвардия попыталась предотвратить конфликт у горы Куштау в Башкирии

Сотрудники Росгвардии попытались предотвратить столкновения между экоактивистами и сотрудниками содовой компании в Башкирии. Активисты препятствуют вырубке леса на горе Куштау.

В субботу, 15 августа, экоактивисты начали препятствовать технике, которая должна была начать вырубку леса на шихане Куштау. По предварительным данным, на этом месте протестующие разбили лагерь и находились там несколько дней.

По данным пресс-службы Росгвардии, силовики делали все возможное, чтобы обезопасить активистом и не дать конфликту разрастись. Информация об этом появилась на сайте РИА «Новостей».

Экологические протесты в Башкирии начались 9 августа. Горожане хотели защитить гору Куштау от вмешательства содовой компании. Гору планировали разрушить, чтобы добывать известь. Отмечается, что все действия компании абсолютно законны. Однако жители Башкирии боятся, что после этого компания возьмется и за другие экологически чистые места региона.