Росгвардия поддержала идею обязать своих сотрудников представляться

Росгвардия поддержала законопроект, который обяжет ее сотрудников представляться по требованию граждан. Депутаты надеются внести документ на рассмотрение до конца октября.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн сообщил РИА «Новости», что сразу два заместителя директора Росгвардии поддержали законопроект, который обяжет ее сотрудников представляться. По его словам, росгвардейцы включились в разработку документа, чтобы к внесению в Госдуму он был полностью согласован.

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В документе закрепляется обязанность сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять служебное удостоверение, если они обращаются к гражданину, а также при реализации полномочий.

В то же время при выполнении ряда полномочий сотрудникам Росгвардии будет сложно представиться. Среди таких он назвал пресечение массовых беспорядков в исправительных учреждениях. В законе будет прописано, что им нужно будет показывать служебное удостоверение, когда их действия будут схожи с полицейскими.

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«Мы доработаем этот законопроект с коллегами, и рассчитываю, что этот законопроект мы обязательно внесем. Думаю, что не позднее конца октября», — отметил Хинштейн.

Проект закона разработали после истории во Владимире, когда журналист отказался предоставлять росгвардейцу телефон для изучения его содержимого. Пока законопроект еще не принят, Росгвардия порекомендовала своим сотрудникам уже представляться во избежание конфликтных ситуаций.