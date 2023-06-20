Эксклюзив 20 июня 2023, 09:58 Росгвардия открыла курсы подготовки операторов дронов-камикадзе в Подмосковье Росгвардия запустила курсы подготовки операторов дронов-камикадзе для СВО РИА «Новости»

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Росгвардия и учебный центр «Пустельга» открыли курсы подготовки операторов дронов-камикадзе для специальной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Первый выпуск операторов беспилотников уже прошел на базе одной из воинских частей Росгвардии в Подмосковье. Там развернули учебно-материальную базу для отработки практических навыков, аудиторию для технической подготовки и компьютерные классы. Содействие в организации курсов оказала Общественная палата Московской области.

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Первыми выпускникам учебного центра стали военнослужащие ведомства, представители Вооруженных сил Российской Федерации и других силовых структур. В центре готовят не только пилотов дронов, но и инструкторов FPV-систем для групп, выполняющих задачи в зоне СВО.

Программу подготовки разработали представители учебного центра «Пустельга» на основе как опыта работы FPV-дронов в зоне боевых действий, так и применения как в гражданской сфере.

«Мы постоянно адаптируем и меняем программу под текущие реалии. Наша задача — держать связь с выпускниками на передовой, адаптировать свою программу под актуальную информацию», — подчеркнул представитель центра «Пустельга» Иван.

Курс обучения пилота длится четыре недели, а инструкторы проходят дополнительную стажировку в течение месяца. По мнению организаторов, это самый минимальный срок, в который возможно подготовить будущего пилота, способного в дальнейшем развиваться самостоятельно и успешно расти в профессии.

В рамках базового обучения операторы проходят обучение на симуляторах, техническую и инженерную подготовку. Каждый пилот должен уметь ремонтировать и обслуживать аппараты, досконально знать техническую часть, а также основную систему полетных программ.

«Оператор должен уметь качественно выполнять конкретные задачи с использованием FPV-систем в боевой обстановке. Курсантов учат работать как в замкнутом пространстве, так и на открытой местности — управлять дронами из движущейся техники, поражать движущиеся объекты, вести разведку в лесу и здании», — добавили в центре.

В ходе выпускных экзаменов курсанты показали свои навыки управления дронами, поразив ими различные объекты, в том числе с применением имитационных боеприпасов.

После окончания экзаментов курсанты получили дипломы и сертификаты об окончании курса. Полученные навыки выпускники смогут совершенствовать непосредственно в зоне СВО в своих подразделениях.

Курсы учебного центра «Пустельга» развернули также в ряде других регионов России.